Forskere udtrykte i sidste uge forargelse over den måde EU godkender kræftlægemidler. Nu bliver forskerne kritiseret for manglende fagligt indsigt.

»Fuldstændigt urealistisk at skippe godkendelse af kræftmidler på basis af surrogat endemål.« Sådan lyder svaret fra Lægemiddelstyrelsens pensionerede overlæge Jens Ersbølls på den kritik, som et hold britiske forskere i det videnskabelige tidsskrift BMJ i sidste uge fremsatte af, at Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, i stor stil godkender kræftmidler, som ifølge deres follow up-studie ikke har […]