I 2016 pumpede Lægemiddelindustriforeningens (Lif) medlemmer 14,6 mio. kr. over til de danske patientforeninger, en stigning på over 60 pct. på to år. Pengene bruges til alt fra udvikling af apps til afholdelse af debatter på Folkemødet. Det skriver Jyllands-Posten. Men medicinalselskabernes pengestrøm kan underminere foreningernes evne til at varetage patienternes interesser uafhængigt, mener en […]