Kristjar Skajaa stopper som institutleder

Kristjar Skajaa stopper som leder af Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, når hans seks-årige ansættelseskontrakt udløber til sommer. Fakultetet skal derfor i løbet af 2018 finde en ny leder til Danmarks største sundhedsvidenskabelige institut. Det skriver Aarhus Universitet. 63-årige Kristjar Skajaa har været glad for arbejdet som institutleder, men at han har fundet et […]