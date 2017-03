Knapt et år efter Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) afviste at godkende national ibrugtagning af lægemidlet Orkambi til behandling af cystisk fibrose, er der et muligt tøbrud i den fastlåste situation på vej.

På KRIS’ seneste møde orienterede rådets formand Steen Werner Hansen de øvrige medlemmer om, at der har været ‘en tæt og konstruktiv dialog mellem KRIS og klinikerne’, siden KRIS afviste national ibrugtagning af Orkambi i maj sidste år. Denne dialog betyder også, at der i stort omfang er enighed mellem rådet og de behandlende centre på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital om en behandlings- og indikationsalgoritme, som definerer hvilke patienter, der kan sættes i behandling med Orkambi.

Af referatet fra KRIS’ seneste møde fremgår det dog også, at visse aspekter omkring en mulig ibrugtagning endnu ikke er på plads.

Ifølge Dagens Medicins oplysninger drejer disse uafklarede aspekter sig især om at finde frem til en pris på Orkambi. Der har tidligere figureret priser fra 1,2 mio. – 2 mio. kr. årligt per patient behandlet med Orkambi, men prisen har reelt aldrig været endeligt fastsat. Det ventes den at blive på et nært forestående møde mellem producenten Vertex Pharmaceutical og regionernes medicinindkøber Amgros.

Siden KRIS’ sidste stillingtagen til Orkambi, er der blevet offentliggjort nye data for Orkambi. De viser bl.a., at brugen af Orkambi til patienter med cystisk fibrose kan bremse det uundgåelige fald i lungefunktionen, som er en del af sygdommen, samt hjælpe patienterne til at tage på i vægt.

Disse data indgår også i KRIS’ vurdering, bekræfter Steen Werner Hansen.

»Der er ikke uenigheder mellem os og klinikerne. Aktuelt afventer vi resultatet af forhandlingerne mellem producenten og Amgros, og forventer, at det vil være muligt at opnå en fornuftig aftale om prisen. Når forhandlingerne er afsluttet, får klinikerne mulighed for at gå videre. Vi er sikre på, at klinikerne kan finde de relevante patienter, og kan håndtere brugen af Orkambi fornuftigt,« siger Steen Werner Hansen.