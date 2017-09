Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Som både formand for Dansk Endokrinologisk Selskab og diabetes-forsker er der nok at se til for Troels Krarup Hansen ved EASD-kongressen i Lissabon. »Jeg prioriterer altid den europæiske diabeteskongres meget højt,« siger han. »Der kommer mange danske videnskabsmænd, så det er en god anledning til at møde mange af kolleger og følge med i, […]