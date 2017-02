Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den fjerde nationale kræftplan er klar til at blive indført. Danske Regioner er sammen med regeringen og kommunerne klar til at bekæmpe sygdommen med 16 nye initiativer. Det oplyser Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Bl.a. skal der oprettes et nyt landsdækkende center for kræftbehandling, Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC, som skal bidrage til, at nye behandlingsmetoder […]