Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kræftpakkeforløbene har givet kræftbehandlingerne et løft, men man er endnu ikke i mål. Det viser de seneste monitoreringstal for kræftpakkerne fra 4. kvartal 2016, hvor 84 procent af kræftpakkeforløbene på landsplan blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider. Det tal dækker over regionale forskelle, og visse kræftpakker ligger med en meget lav andel, der gennemføres inden for […]