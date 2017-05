Kræftlæger: Markant cheflæge vil styrke Kræftens Bekæmpelse

Med kapringen af Niels Kroman til den nye position som cheflæge får Kræftens Bekæmpelse en markant figur, der kan sætte en markant dagsorden. Og det vil formentlig komme Danmarks største patientforening til gode. Det vurderer en række centrale aktører, Dagens Medicin har talt med.

Det er forfriskende med nogen, der siger tingene kort og klart

»Der er mange, der er konsensussøgende, så det er forfriskende med nogen, der siger tingene kort og klart,« siger Lars Henrik Jensen, formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

»Det gør ikke noget, at man ikke i hver sætning tager en masse forbehold. Hellere nogle gode klare budskaber, som vi kan diskutere. Hellere det, end at det hele bliver så kedeligt, konformt og konsensussøgende,« siger han.

Som cheflæge i Kræftens Bekæmpelse får Niels Kroman overordnede ansvar for at tegne organisationens lægefaglige linje både internt og som Kræftens Bekæmpelses ansigt i medier og til begivenheder, når det gælder behandling og forskning.

Han bliver leder for de 22 læger i Kræftens Bekæmpelse og vil indgå i direktionen, hvor han skal referere til administrerende direktør Leif Vestergaard Pedersen, som fortsat vil udtale sig om mere politiske emner.

Og Lars Henrik Jensen er begejstret for udsigten til, at Kræftens Bekæmpelse nu får et nyt ansigt ind i ledelsen, der har en stærk faglig ballast.

»Jeg er meget glad for, at Kræftens Bekæmpelse på denne måde får sat fokus på lægefaglige og det lægevidenskabelige, for det er helt nødvendigt, at det går hånd i hånd med patientperspektivet,« siger Lars Henrik Jensen fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

»Kroman er en mand, der har en plads i debatten og forstår at trænge stærkt igennem med sine budskaber samtidig med, at han har en fagligt stærk profil,« konstaterer Jensen.

Han er kendt for at tale patienternes sag på en markant måde

Også chefen for Onkologisk Klinik på Rigshospitalet tager godt imod udpegningen af Niels Kroman som cheflæge i Kræftens Bekæmpelse.

»Han er kendt for at tale patienternes sag på en markant måde, hvor man ikke er i tvivl om, hvad han mener. Den stil bør gøre ham til et godt match,« siger klinikchef Ulrik Lassen.

»Samtidig er han dygtig og har stor forskningserfaring, så jeg vil ønske Kræftens Bekæmpelse tillykke,« fortsætter Lassen.

Niels Kroman har stor, stor indsigt i kræftbehandling. Samtidig er han både patienternes og meningernes mand

Også de multidisciplinære kræftlæger anser Niels Kroman og Kræftens Bekæmpelse for at være et godt match.

»Det er en både styrkelse af Kræftens Bekæmpelse og en aflastning af Leif Vestergaard. Niels Kroman har stor, stor indsigt i kræftbehandling. Samtidig er han både patienternes og meningernes mand. Han passer som fod i hose,« siger Michael Borre, formand for DMCG, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper.