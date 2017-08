Antallet af forsøg med immunterapi stiger så hurtigt, at det kan svært at finde patienter nok.

Sammen med ​​to revolutionerende behandlingsstrategier – immunterapi og personlig medicin – har kræftforskere fundet nyt håb – og et problem, der måske er hidtil uset inden for medicinsk forskning. Det skriver New York Times. Forskere har igangsat så mange nye kliniske studier med eksperimentel kræftmedicin, at de simpelthen har svært ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal […]