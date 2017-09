Ny studie identificerer faktorer, som kan begrænse unge kræftoverleveres muligheder for at få en karriere senere i livet.

Bivirkninger af kræft og kræftbehandlinger kan opstå måneder eller år efter at en kræftbehandling er afsluttet. Blandt unge mennesker kan disse bivirkninger senere hen have indflydelse på deres karriere.

I NOR-CAYCAS-studiet har norske forskere undersøgt arbejdsduelighederne for personer, der blev behandlet for kræft, mens de var mellem 19 og 39 år gamle. Patienter, der var blevet diagnosticeret med tarmkræft, brystkræft, non-Hogkins lymfoma eller leukæmi mellem 1985 og 2009 og stadig var i live i 2015 blev identificeret via det norske cancerregister.

Forskerne bag det nye studie sendte forsøgsdeltagerne et brev med spørgsmål vedrørende kræftbehandlingens indflydelse på deres evne til at arbejde. Deltagerne skulle svare på spørgsmålene ved at give dem karakterer på en skala fra 0 (ikke i stand til at arbejde) til 10 (fuldt ud i stand til at arbejde).

1.198 tidligere kræftpatienter svarede på spørgeskemaet. Gennemsnitsalderen var 49 år, og der var gennemsnitligt gået 13 år, siden deres kræftbehandling blev afsluttet. 60 pct. havde et fuldtidsjob.

Fysiske og psykiske eftervirkninger

Resultatet af undersøgelsen viser, at en lav samlet score i spørgeskemaet var forbundet med lav grad af uddannelse, at være kvinde, træthed, depression og reduceret fysisk livskvalitet. Non-Hodgkins lymfoma-patienter havde den højeste risiko for ikke at være i arbejde. Behandlingsintensiteten var ikke koblet til evnen til at arbejde.

»Vi fandt, at psykologiske og fysiske eftervirkninger af kræft og kræftbehandling var forbundet med en reduceret evne til at arbejde. Det kræver større opmærksomhed på det faktum, at kræftoverlevere måske ikke er i stand til at arbejde på grund af de sene bivirkninger, som de oplever,« fortæller studiets hovedforfatter, Cecilie Kiserud fra National Advisory Unit for Late Effects after Cancer Treatment ved Oslo Universitet, i en pressemeddelelse.

Det nye studie er netop offentliggjort på en kongres for European Society for Medical Oncology, ESMO, der i disse dage bliver holdt i Madrid.

Kun få europæere har adgang til hjælp

I en kommentar til det nye studie fortæller professor Gilles Vassal, der leder Clinical Research Gustave Roussy, Villejuif, Frankrig, i pressemeddelelsen:

»Unge kræftoverlevere bør informeres om de potentielle effekter af behandlingen og overvåges efterfølgende for at minimere alvorsgraden af bivirkningerne. Der er behov for kliniske studier, der kan finde behandlinger, som sænker risikoen for effekterne på den lange bane uden at sætte sandsynligheden for helbredelse over styr,« siger Gilles Vassal, der ikke har noget med det nye studie at gøre.

Et andet studie, som også blev præsenteret på kongressen, viser, at 67 pct. af alt europæisk sundhedspersonale, der har med unge kræftpatienter at gøre, ikke har adgang til specialiserede centre til at tage sig af seneffekter af kræftbehandlingsskader blandt unge kræftoverlevere. Problemet er størst i Østeuropa sammenlignet med Vesteuropa. 69 pct. af sundhedspersonalet ved end ikke, hvad der foregår af forskning på området i deres eget hjemland.

»Disse patienter har et specielt behov, der ikke er dækket af børnecentre eller generelle kræftcentre, og studiet viser, at de fleste unge ikke har adgang til den nødvendige hjælp. Lande uden denne form for behandlingsmuligheder kan kigge på eksempelvis Frankrig og Storbritannien, der har organiseret programmer til at forbedre overlevelse og livet efter en kræftbehandling blandt unge mennesker med kræft,« siger Gilles Vassal.