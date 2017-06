Kræft i de øvre urinveje kan være arveligt betinget

Det tyder på, at en betydelig andel patienter med kræft i de øvre urinveje er arveligt disponerede for sygdommen. Det er et overraskende fund, som kan få den følge, at der fremadrettet indføres tilbud om genetiske screeninger i forebyggelsesøjemed.