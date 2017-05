Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har sat gang i en undersøgelse af, hvordan hospitalsansatte nøglepersoner oplever kræftpakkerne, og hvilket behov og muligheder de ser for revision. Undersøgelsen er sat i gang af Sundhedsstyrelsen, der i forbindelse med Kræftplan IV ønsker at få mere konkret viden om, hvordan kræftpakkerne fungerer i […]