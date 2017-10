Konsulent: Københavns største konkurrent om EMA-værtskabet er Amsterdam

Hollænderne står på linje med danskerne i kapløbet om at få værtskabet for det europæiske lægemiddelagentur EMA. Det vurderer Steffen Thirstrup, der er konsulent for lægemiddelindustrien i det europæiske rådgivningsfirma NDA Regulatory Service.