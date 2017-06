Konflikter truer stadig akutmedicinsk speciale

Det Nationale Råd for Lægernes Videreuddannelse får noget af en opgave med at fastsætte klare retningslinjer, der kan styre arbejdet med at definere et akutmedicinsk speciale – uden at konflikter med eksisterende specialer får overtaget.

Selv om Sundhedsstyrelsen nu indstiller til, at man fra politisk hold etablerer et akutmedicinsk speciale, er der stadig mange slag, der skal slås, før et nyt speciale er i hus. Det fortæller Mads Skipper, der som formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning sidder med i Det Nationale Råd for Lægernes Videreuddannelse. Den 8. […]