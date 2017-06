Kommunerne rykker op på magtlisten

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er syv styks på listen over de 100 mest magtfulde i det danske sundhedsvæsen i 2017, og de er godt spredt ud blandt placeringerne. Ud over at have kommunen som bagmand har alle syv personer det tilfælles, at de er rykket frem på Dagens Medicins magtliste. »Det falder i god tråd med den udvikling, […]