Den længe ventede principafgørelse fra Ankestyrelsen angående hvem, der skal betale for de såkaldte flash glukosemålere, giver kommunerne nogle guidelines. Men det er stadig indviklet, mener Rigmor Lond, konsulent i Kommunernes Landsforening (KL).

Hun mangler stadig svar på, hvad der er regionernes ansvar i forhold til glukosemålerne.

I principafgørelsen står der:

»Sundheds- og Ældreministeriet har via Danske Regioner bedt om en redegørelse for regionernes praksis i sagerne om bevilling af glukosesensorer. Sundheds- og Ældreministeriet vil, når denne redegørelse er modtaget, vurdere, om der evt. er brug for at kontakte regionerne med henblik på nærmere at oplyse dem om deres forpligtelser i forhold til at udlevere glukosesensorer til de patienter, der med udgangspunkt i en lægefaglig vurdering har brug for disse som led i deres behandling.«

Dette punkt har fået KL til at tage kontakt til Sundheds- og Ældreministeriet for at gå dialog om regionernes ansvar.

»Vi vil gerne spørge ind til dette punkt. Har ministeriet modtaget en redegørelse, hvad siger den, og hvad har de besluttet på baggrund af den redegørelse? Vi vil gerne høre, hvad deres vinkel er på lægernes ansvar for at bevilge disse målere til nogle patienter,« siger Rigmor Lond.

I øjeblikket har nogle kommuner fået hjemvist nogle sager, og andre kommuner har fået stadfæstet sager omkring glukosemålere efter principafgørelsen. Der skal i hver enkelt sag laves en vurdering af, om glukosemåleren bevilges som et hjælpemiddel, hvor kommunen betaler, eller om regionen skal give borgeren det som et behandlingsredskab. Men det kan man kan ikke sige noget om over en bred kam, fortæller Rigmor Lond.

»Principafgørelsen giver nogle håndtag, man kan tage fat i og se på i forhold til at lave denne vurdering, men det er ikke nemt. Grunden til, at vi også gerne vil tale med Sundheds- og Ældreministeriet, er, at vi er tvivl om, hvorvidt regionen og hospitalerne er klar over, at de har en forpligtelse i forhold til at levere apparatet til nogle af patientgrupperne, som det fremgår af afgørelsen,« siger hun og uddyber:

»Vi ved endnu ikke, om borgerne kommer i klemme, for det kommer an på, om regionen løfter deres ansvar i forhold til de patientgrupper, der har behov for det som behandlingsredskab.«

Derudover mener Rigmor Lond, at principafgørelsen aktualiserer forvirringen om betalingsansvaret mellem regioner og kommuner.

»Dette er et tydeligt eksempel på, at vi har brug for at få revideret afgrænsningscirkulæret og få kigget på snitfladerne mellem regioner og kommunernes ansvar i forhold til levering af behandlingsredskaber og hjælpemidler.«