Checkpoint-hæmmere er en effektiv behandlingsform til omkring 25 pct. af patienter med blærekræft (urothelial cancer), der har haft sygdomsprogression efter behandling med platinbaseret kemoterapi. Der er dog få muligheder til dem, for hvem behandlingen med checkpoint-hæmmere ikke virker.

Et fase 2-studie har vist, at ramucirumab, der er et antistof mod endotel vækstfaktor 2, i kombination med docetaxel næsten fordobler den progressionsfrie overlevelse for denne patientgruppe sammenlignet med docetaxel alene.

På baggrund af fase 2-studiet har forskere lavet et fase 3-studie på 530 patienter med blærekræft, der alle tidligere var blevet behandlet med platinbaseret kemoterapi. Patienterne blev behandlet med enten ramucirumab plus docetaxel eller docetaxel alene.

Resultatet af undersøgelsen gav en progressionsfri overlevelse hos patienter på kombinationsbehandlingen på 4,07 måneder sammenlignet med 2,76 måneder for patienter på docetaxel plus placebo.

Reponsraten på behandlingen var 24,5 pct. i gruppen på kombinationsbehandlingen og kun 14 pct. i placebogruppen. Forskerne bag det nye studie venter stadig på data for den totale overlevelse.

»Ramucirumab reducerede progression i sygdommen med 24 pct. på tværs af alle patientundergrupper. Den objektive reponsrate blev næsten fordoblet, og der var ingen nævneværdige forskelle i bivirkninger mellem de to behandlinger. Ramucirumab plus docetaxel kan blive standardbehandlingen til patienter med fremskreden eller metastaserende blærekræft, der ikke længere har gavn af platinbaseret kemoterapi eller checkpoint-hæmmere,« fortæller studiets førsteforfatter, professor Daniel P. Petrylak fra Yale School of Medicine, i en pressemeddelelse.

Det nye studie er netop blevet præsenteret på en konference for European Society of Medical Oncology, ESMO, som i disse dage bliver holdt i Madrid. Studiet er også blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

Usikkerhed om klinisk relevans

I en kommentar til det nye studie siger onkolog Richard Cathomas fra Kantonsspital Graubünden, Chur, Schweiz:

»Dette er det første kliniske forsøg til at vise en forbedring i progressionsfri overlevelse sammenlignet med kemoterapi alene i patienter, hvor platinbaseret kemoterapi ikke længere virker. Resultatet viser, at behandlingen gav patienterne 1,3 måneder mere uden sygdomsprogression sammenlignet med placebo, men selvom det er statistisk signifikant, kan man stille sig selv spørgsmålet, om det også er klinisk relevant. Andre studier på andre kræftformer har vist, at så små forbedringer i progressionsfri overlevelse ikke kan oversættes til længere levetid, og det må flere studier vise, om denne kombinationsbehandling kan. På baggrund af disse resultater er det for tidligt at ændre på standardbehandlingen med immuncheckpoint-hæmmere,« siger Richard Cathomas i pressemeddelelsen.