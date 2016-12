Det går støt og godt med sygehusenes KOL-behandling i Danmark ifølge årsrapporten fra Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

Syv ud af otte indikatorer er opfyldt på landsplan, og den sidste – indikator for registrering af rygestatus – ligger én procent under standarden på 90 pct., hvilket styregruppen tilskriver registreringspraksis.

Der er generelt få indberetningsfejl. Der mangler dog stadig data på KOL-behandlingen i almen praksis på grund af stop for datafangst, og der er også fortsat udfordringer med registreringen af KOL-rehabilitering, hvilket har fået styregruppen til at præcisere indikatoren: »Vi vil præcisere, at vi er interesseret at vide, hvor stor en andel af egnede patienter (dem med MRC >3) der har gennemført rehabilitering.«

Antallet af personer i behandling med inhalationssteroid er faldet til 84 pct. fra 88 pct. i 2014, hvilket hænger sammen med, at den kliniske praksis er ændret.

Placering Sygehus Score 1 Nykøbing F. 100 1 Slagelse 100 1 Horsens 100 1 Grindsted 100 1 Hobro 100 6 Køge 99 7 Holbæk 98 7 Hospitalsenheden Vest 98 9 Herlev 97 9 Esbjerg 97 9 Farsø 97 12 Glostrup 96 12 Hvidovre 96 12 Vejle 96 12 Randers 96 16 Bornholm 95 16 Nordsjællands Hospital 95 16 Fredericia 95 16 Aarhus 95 16 Silkeborg 95 16 Thisted 95 22 Svendborg 94 22 Gentofte 94 22 Hjørring 94 25 Frederiksberg 93 26 Odense 92 27 Amager 91 28 Næstved 90 29 Bispebjerg 89 30 Aalborg 87 31 Sønderborg 84 32 Roskilde 81 33 Aabenraa 66 - Tønder * - Frederikshavn *

Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til 'Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom: Årsrapport 2015' omregnet til indekstal og vægtet.