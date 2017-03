KOL-patienter med højt BMI har øget risiko for indlæggelse

Et nyt studie viser, at KOL-patienter, der er genetisk disponeret for at have et højt BMI, har øget risiko for indlæggelse og lungebetændelse. Studiet underkender antagelsen om, at lavt BMI alene er associeret med en dårlig KOL-prognose, siger studiets førsteforfatter.