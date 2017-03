En institution som sundhedsvæsnet skal løbende træffe beslutninger, enten til gavn for institutionen eller til gavn for den værdige opgave. Oftest bliver beslutningen taget til gavn for institutionen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I Dagens Medicin nr. 5/2017 har otte ortopædkirurger forfattet et debatindlæg, hvor de protesterer over den lidet flatterende medieomtale som værende ‘købmænd i hvide kitler’. Forfatternes harme giver mindelser om lægernes reaktion, da lægen Semmelweis opdagede, at læger ikke kun kan helbrede, men også kan sprede sygdom og død. Semmelweis påstod i 1847, at lægernes […]