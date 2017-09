ESMO er en mulighed for at danne sig et aktuelt overblik over status for dansk kræftforskning, blive opdateret på vigtige forskningsresultater, og værdifuld ’networking’ om forskningsprojekter med europæiske kolleger, mener Karen-Lise Spindler, professor på Aarhus Universitet og overlæge på onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Karen-Lise Spindler, professor på Aarhus Universitet og overlæge på onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, arbejder i det daglige med patienter med tarmkræft. Derfor ser hun frem til at deltage i en session på ESMO om kolorektalcancer, som diskuterer hvorvidt der skal gives tre eller seks måneders adjuverende behandling efter kirurgi.

»Det er meget kliniknært og derfor vigtigt at prioritere,« siger Karen-Lise Spindler, der også vil prioritere sessioner om immunterapi.

Patienterne er opmærksomme på de positive resultater, som er opnået ved brug af immunterapi til behandling af især lungecancer og malignt melanom, og Karen-Lise Spindler og hendes kolleger oplever dagligt, at patienter med tarmkræft spørger ind til muligheden for at komme i behandling med immunterapi.

»Behandling med immunterapi er allerede anvendt på subgrupper af patienter med tarmkræft. Patienterne efterspørger muligheden, så de onkologer, der arbejder med gastrointestinal cancer, håber naturligvis på, at der vil ske en udvikling på området i de kommende år. På ESMO vil jeg derfor også gå til nogle af de større sessioner om immunterapi, især med henblik på at lære mere om, hvordan bivirkninger bedst håndteres,« siger Karen Lise Spindler.

I sit arbejde interesserer hun sig for præcisionsmedicin, og vil derfor også følge sessioner, som beskæftiger sig med brugen af ’flydende biopsier’, f.eks. brugen af cirkulerende DNA i blodet som markør for sygdomsaktivitet, og til at monitorere effekt af behandling.

På årets ESMO bidrager afdelingen i Aarhus også med data om betydningen af placeringen af tumorer.

»Afhængigt af højre- og venstresidig placering af tarmkræfttumorer, er det to forskellige sygdomsbilleder, vi ser. De er formodentlig opstået af forskellige årsager, effekten af behandlingen er forskellig, og prognosen er ikke den samme,« siger Karen-Lise Spindler, der også vil følge det spor på kongressen, som omhandler ‘Women in oncology’.

Kongressen bruges også på networking, møder om forskningsprojekter med nordiske og nordeuropæiske kolleger, og på at overvære de store symposier.

»Vi skal uddanne os bredt, så jeg vil også se de store ting på ’presidential sessions’. ESMO er værdifuld fagligt, såvel som netværksmæssigt,« siger Karen-Lise Spindler.