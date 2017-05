Kjældgaards jagt på en ALS-behandling

Anne-Lene Kjældgaard har i det sidste år kørt Danmark rundt med sit lille mobile laboratorium for at samle prøver af blod og rygmarvsvæske hos patienter med ALS. Prøverne skal bruges til Danmarks første nationale biobank over den aggressive og dødelige sygdom og danne grundlag for forskning og Kjældgaards egen ph.d.-afhandling.

Kl. 9.30 »Jeg har været nødt til at få lavet et lille bræt med hjul, for jeg får ondt i ryggen af at slæbe udstyret ind og ud af bilen hver dag.« Det er morgen, klokken er 9.30, og læge og ph.d-studerende Anne-Lene Kjældgaard er ved at pakke familiens lille sorte Audi a1 på hjemmeadressen […]