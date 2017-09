Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Bivirkninger ved kemoterapi har en betydelig indvirkning på kræftpatienters liv, og emnet har været studeret siden 1983. Et nyt studie viser, at kræftpatienter anno 2017 føler, at deres dagligdag bliver hårdere ramt af det psykosociale aspekt af en kemoterapi end de fysiske bivirkninger. Tidligere studier har ellers vist, at fysiske gener, såsom opkast og kvalme, […]