Kvinder, der har født ved kejsersnit, har større risiko for komplikationer, hvis de senere i livet skal have fjernet livmoderen. Det skriver Aalborg Universitetshospital. Andre undersøgelser har vist, at tidligere operationer øger risikoen for komplikationer, men det er første gang, at forskere har set på de langsigtede konsekvenser af lige kejsersnit. I den aktuelle undersøgelse, der […]