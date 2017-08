Ny forskning viser, at kateterablation kan forbedre udfaldet for patienter med hjertesvigt og forkammerflimmer.

Hvert år bliver millioner af mennesker verden over diagnosticeret med hjertesvigt. En type hjertesvigt, kaldet venstre ventrikel dysfunktion, påvirker, hvordan hjertet pumper iltholdigt blod rundt i kroppen. Forkammerflimmer er meget almindeligt i denne gruppe patienter og øger risikoen for dødsfald. Nyt amerikansk studie viser, at kateterablation kan forbedre behandlingsudfaldet for patienter med hjertesvigt og forkammerflimmer. […]