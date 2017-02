Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde, Karen Ellemann (V), skal have gang i det store visitkort. Fra 20. februar kan hun nemlig også skrive fungerende sundhedsminister på kortet. Karen Ellemann skal være barselsvikar for sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som går på barsel fra og med den 20. februar 2017, skriver Statsministeriet. Ellen […]