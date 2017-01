Alt kan ske efter Bent Hansens afgang

Det er helt uafklaret, hvad der kommer til at ske, nu da Bent Hansen (S) har meddelt, at han ikke genopstiller til næste regionsvalg. Ved det seneste regionsvalg stemte mere end 104.000 borgere på Bent Hansen. Spørgsmålet er, hvor de stemmer nu havner, og hvad det kommer til at betyde i både Region Midtjylland og i Danske Regioner. Dagens Medicin har talt med to valgforskere, der skitserer to forskellige scenarier.

Valgforsker: »Jeg vil ikke blive overrasket, hvis Anders Kühnau ender med at få flere stemmer end Bent Hansen«

Roger Buch er ph.d. i statskundskab og forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Erfaringen viser, at vi har overdrevne forestillinger om, hvad personer betyder,« siger Roger Buch og fortsætter:

»Skal jeg være fræk og vove pelsen, så vil jeg ikke blive overrasket, hvis Anders Kühnau ender med at få flere stemmer end Bent Hansen,« siger Roger Buch.

Det bygger han på, at spidskandidaten uanset hvad altid vil få mange stemmer. Derudover har de landspolitiske tendenser en del at skulle sige.

»Socialdemokratiet er gået frem, og det vil få et rigtig godt valg til regionsvalget. I 2013 lå det på en vælgertilslutning på 22,4 pct. I øjeblikket er det oppe på 28 pct i meningsmålingerne, og det vil også hjælpe en spidskandidat med at få mange stemmer,« siger Roger Buch.

»Spidskandidater har også gavn af regionalpolitikkens fjernhed for borgerne og det begrænsede politiske indhold, der alene handler om sundhed, i modsætning til kommunerne, som har mange opgaver: skoler, daginstitutioner, ældre osv. Det betyder, at mediedækningen af regionrådsvalg ofte bliver overfladisk, personorienteret og får karakter af et præsidentvalg,« siger han.

Modkandidater har ikke stået i kø

En fjerde ting, han nævner, der taler for en valgsejr til Anders Kühnau i Region Midtjylland, er modkandidaten:

»De gode, stærke modkandidater til Bent Hansen har ikke stået i kø, for ingen politikere samler på nederlag. Carsten Kissmeyer (Venstres spidskandidat i Region Midtjylland, red.) vil helt sikkert hente mange stemmer i sin egen kommune, men uden for bygrænsen er det svært. Regionsvalg er fjernt for vælgerne, medmindre de tit er på hospitalet. Derudover skal han skal kæmpe med de problemer, Lars Løkke Rasmussen har med at skaffe opbakning i befolkningen,« siger Roger Buch. Han konstaterer dog, at evnen til at være spidskandidat ikke kan vurderes på forhånd.

»Oprindeligt blev Poul Schlüter valgt som vikar, fordi man ikke kunne enes om en anden formand. Han blev betragtet som en overgangsfigur, men endte med at blive den største konservative politiker til dato,« siger Roger Buch og fortsætter:

»På samme måde blev Villy Søvndal en kæmpesucces, mens det gik modsat for Naser Khader, der var meget populær, men hvor alt ramlede for ham, da han blev formand for Liberal Alliance, så ingen kan på forhånd spå om spidskandidater,« siger Roger Buch.

Valgforsker: »Det er nærmest umuligt at finde en afløser med så stor pondus«

Kasper Møller Hansen er professor og ph.d. ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet:

»Bent Hansen fik 43 pct. af samtlige socialdemokratiske stemmer, og 14 pct. af alle stemmer i hele regionen ved det seneste valg. Det bliver en kæmpe udfordring at udfylde hans sko. Anders Kühnau er på ingen måde så kendt og veletableret i regionen, som Bent Hansen er, og han skal forsøge at følge efter en personlighed, der har været hele identifikationen af Region Midtjylland. Bent Hansen har været mr. Region Midtjylland i manges øjne, og det er nærmest umuligt at finde en afløser med så stor pondus. Der vil være mange stemmer, der bliver smidt op i luften, som vi ikke ved, hvor lander,« siger Kasper Møller Hansen.

»Vi ved fra grundige studier af kommunalvalg, at når de kommunale konger og dronninger stopper, så blir der rørt godt rundt i stemmerne. Region Midtjylland er et område med flest venstrestemmer, ved vi fra folketings- og kommunalvalg. Det har Bent Hansen med sit personlige engagement ændret. Men det er umuligt at forudsige, hvordan det går,« siger Kasper Møller Hansen.

Og det har stor betydning, om Region Midtjylland forbliver socialdemokratisk, eller om det bliver en venstreformand, i forhold til hvem der i sidste ende kan sætte sig for bordenden af Danske Regioner.

»Vi har to regioner, hvor vi er ret sikre på, at Ulla Astman og Sophie Hæstorp Andersen vinder. Men vi skal have en region mere for at få formandsposten. Og vi har tre regioner, hvor rigtig mange stemmer er kastet op i luften, som skal falde ned på et eller andet sted, som vi ikke ved, hvor bliver,« siger Kasper Møller Hansen.