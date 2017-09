LISSABON (Dagens Medicin) – Kan man lave et klinisk randomiseret studie, hvor ingen af de involverede kan gennemskue, hvilke forsøgspersoner, der får aktiv behandling og hvem der får placebo? Det har phd.-stipendiat Signe Foghsgaard fra Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital sat sig for at undersøge.

I et dobbeltblindet studie må hverken forsøgspersonerne, forskerne eller deres personale vide, hvem der får aktiv behandling, og hvem der får placebo.

»Men kan man overhovedet holde det hemmeligt? Vil de forsøgspersoner, der er i aktiv behandling ikke gennemskue det henad vejen? Og vil de forsøgspersoner, der får placebo, ikke opdage det i takt med, at en effekt udebliver? Det ville vi gerne undersøge som en del af et stort randomiseret studie,« forklarer Signe Foghsgaard, der har fremlagt resultaterne af sin undersøgelse ved årets EASD-kongres, der bliver afviklet i Lissabon i disse dage.

»Det er et stort arbejde at dobbeltblinde. Så vi vil gerne vide, om det overhovedet nytter noget.«

Signe Foghsgaard og hendes kolleger udvalgte godt 100 overvægtige kvinder med tidligere svangerskabsbetinget diabetes og dermed høj risiko for udvikling af diabetes. Kvinderne blev randomiseret til enten at modtage placebo eller GLP-receptoragonisten Liragitude, som forbedrer glukosetolerancen og ofte medfører vægttab.

»Vi vidste, at Liraglutide kunne medføre vægttab og give fald i fasteblodsukker, som deltagerne var instrueret i at måle hver 14. dag. Så vi diskuterede, om kvinderne ikke ville kunne gennemskue, om de fik den aktive behandling,« siger Signe Foghsgaard.

Forsøget løb i et år, hvorefter forsøgspersonerne blev spurgt, om de troede, at de fik den aktive behandling eller placebo. Og resultatet var, at ca. 30 pct. af kvinderne svarede forkert.

Signe Foghsgaard og hendes kolleger testede også, om dobbelt-blindingen virkede på dem. Og resultatet var, at forskerne og deres personale i 37 pct. af tilfældene ikke havde gennemskuet, hvilke forsøgspersoner der modtog placebo.

»Man kan godt dobbelt-blinde,« konkluderer Signe Foghsgaard. »Men i et studie af denne karakter kan man omvendt heller ikke undgå, at en del forsøgspersoner gennemskuer, hvad der foregår. En fuldstændig blinding kan formentlig kun opnås, hvis man har en behandling, der ikke har nogen effekt eller bivirkninger.«