I anledning af den europæiske reumatologisammenslutning EULAR’s 70 års jubilæum lancerer organisationen en kampagne for tidligere diagnose af gigt- og muskoskeletale sygdomme.

Kampagne for tidligere diagnose lanceret på EULAR

’Don’t Delay, Connect Today’ er navnet på en ny kampagne, som European League of Rheumatism (EULAR) lancerede i dag på den årlige reumatologi-konference, der i år holdes i Madrid. ’Don’t Delay, Connect Today’-kampagnen samler for første gang de tre grundpiller i EULAR – patientforeningen PARE, foreninger for sundhedsfagligt personale og forskere – til ét og […]