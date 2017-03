Kære Karen Ellemann, må vi bruge flere penge?

Region Hovedstaden beder for tredje gang om lov til at bruge flere penge på byggeri af hospital i Nordsjælland.

Et enigt regionsråd i Region Hovedstaden har vedtaget at bede fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) om lov til at hæve den økonomiske ramme for byggeriet af Nordsjællands nye hospital.

Det er næsten blevet tradition for regionsrådet at sende en bøn, hver gang en ny person sætter sig på ministertaburetten i Sundhedsministeriet. Det skete også i 2013 og 2015. Men tidligere ministre har sagt nej. Men det kunne jo være, at Karen Ellemann siger ja… håber de i regionen.

Region Hovedstaden vil nemlig gerne have det hospital, som man fra starten så konturerne af – med 92 flere senge, 25 ekstra ambulatorierum og et køkken, hvor maden til patienter og personale skulle laves fra grunden af.

Men Nyt Hospital har siden 2013 været gennem to budgetjusteringer, fordi det at bygge er blevet dyrere.

Først forsvandt produktionskøkkenet til fordel for et meget billigere modtagekøkken for mad udefra, og sidste år måtte regionsrådet skære netop 92 senge og 25 ambulatorierum ud af projektet. Nu er det planlagt til at have 570 senge og 105 ambulatorierum.

Men spørgsmålet er, hvor venligt Karen Ellemann vil se på brevet fra Region Hovedstaden, efter at Rigsrevionen i februar sendte et notat ud, hvor netop Region Hovedstaden får kritik. Regionen revses for – i modsætning til de øvrige regioner – ikke i tilstrækkeligt omfang at have dokumenteret, at den arbejder med at effektivisere sygehusdriften i alle sine kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.

Det er ikke penge, regionen beder om – men lov til bruge egne penge, så man kan betale for køkkenet og de flere sengepladser og behandlingsrum. Regionen beder ikke om et konkret beløb, som den kan få lov at hæve anlægsloftet med, men i 2015 ansøgte den om at hæve loftet med 90 millioner kroner.

De andre gange en sundhedsminister har sagt nej til den enmodning er det sket med begrundelsen, at regionen skal overholde totalrammen på 3,8 milliarder kroner (i 2009-priser), og hvis der skal bruges penge på yderligere senge, rum eller et større køkken, må regionen skære i projektet andre steder. Og det har regionen ikke ønsket.

Hospitalet skal stå færdigt i 2020.