Forskere kan på baggrund af nyt studie lave prognoser for patienters overlevelsesmulighed for kræft baseret på genernes udtryk. Det skulle gerne føre til ny medicinudvikling, lyder det fra forskerne.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Selv om kræft fortsat er en af de helt store dræbere i verden, ved vi fortsat kun lidt om de underliggende mekanismer, som har betydning for den enkelte tumors udvikling. En udvikling, der er afgørende for, om patienten overlever 1, 5 eller 20 år. Men nu har en gruppe forskere forsøgt at skabe et overblik over […]