Regioner, læger og sygeplejersker vil af med det årlige produktivitetskrav på to pct, men der er langt til flertal for en afskaffelse i blå blok.

Sundhedsvæsenets årlige produktivitetskrav har i den sidste tid været under hård beskydning fra såvel klinikere på gulvet som sundhedsfaglige organisationer og politikere, men der er stadigvæk langt til en hurtig afskaffelse.

Liberal Alliance og Konservative vil nemlig holde fast i det statslige produktivitetskrav på sygehusene, skriver Altinget.

Sundhedsordfører i Liberal Alliance May-Britt Kattrup mener, at man bør holde fast i produktivitetskravet, men gøre noget ved implementeringen – blandt andet ved at følge regionernes vision om en værdibaseret afregning og ved at afskaffe bureaukrati.

»Det er langt ude, at et produktivitetskrav medfører flere og unødige operationer. Det viser blot, at afregningssystemet skal ændres. Problemet er ikke effektivisering. Problemet er, at afregningssystemet fokuserer på kvantitet i stedet for kvalitet,« siger May-Britt Kattrup til Altinget.

Hun uddyber:

»Produktivitetskravet er ikke et stift system, som skal tvinges lige ned over alle afdelinger. Det giver tværtimod frihed til ledelse i regioner og på det enkelte sygehus til at effektivisere der, hvor det er nemmest at høste gevinsterne fra ny teknologi og behandlingsfremskridt.«

Mette Abildgaard fra De Konservative ser gerne et alternativ til produktivitetskravet, men tror ikke som regionernes formand Bent Hansen, at det vil være klar til de næste økonomiforhandlinger.

»Vi er bange for, at udgifterne løber løbsk. Produktivitetskravet har været med til at sikre, at man løbende har løst opgaverne mere effektivt, fordi man ved, at man ikke automatisk får flere penge, når man løser flere opgaver. På den måde har det bidraget til at tøjle stigningen i sundhedsudgifterne,« siger Mette Abildgaard.

Finansminister Kristian Jensen (V) er i tvivl om, hvorvidt der findes alternativer til produktivitetskravet.

»Min største bekymring går på, om man kan finde en model i stedet, som er robust nok. Aktivitetsstigningerne har været årsag til stor succes,« sagde Kristian Jensen 9. januar til jv.dk. I samme artikel anerkender han dog, at produktivitets-kravet kan have bivirkninger.