Jes Søgaard om økonomiaftale: Regeringen burde have råd til mere end 0,5 pct.

Den nye økonomiaftale på sundhedsområdet tegner et billede af, at Danmark fortsat har lavvande i kassen efter finanskrisen. Men billedet er forkert, vurderer professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard, der advarer om, at det er på høje tid at investere mere i sundhedsområdet.