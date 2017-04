Læge vil i regionsrådet: »Jeg ved ganske enkelt noget om dét, der skal besluttes noget om«

Samtidig med at han skriver ph.d. om sektorsamarbejde i indsatsen over for psykisk sårbare, har læge og standupper Andreas Hoff besluttet sig for at stille op til regionsrådet ved valget i november. Den unge psykiater vil hente stemmer ved at tale for lighed i sundhed