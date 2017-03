Boehringer Ingelheims diabetesmiddel Jardiance, har som det første middel fået udvidet indikationen til også at kunne anvendes til behandling af hjertekar-komplikationer hos patienter med type 2-diabetes og kendt hjertekarsygdom.

Godkendelsen er baseret på resultaterne fra EMPA-REG OUTCOME-studiet, som undersøgte effekten af Jardiance sammenlignet med placebo, når det blev tilføjet standardbehandlingen for voksne med type 2-diabetes og hjertekarsygdomme.

Studiet viste, at risikoen for at dø af kardiovaskulær sygdom blev reduceret med 38 pct.

Overlæge og professor på Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Sten Madsbad siger om godkendelsen:

»Det er rigtig gode nyheder for patienterne, at vi nu har fået en effektiv behandling til at sænke blodsukkeret og samtidig beskytte mod hjertekarsygdomme. Med den opdaterede indikation, der anerkender de positive hjertekarbeskyttende effekter, forventer jeg, at Jardiance rykker frem i behandlingsalgoritmen til behandling af patienter med kendt hjertekarsygdom. Vi har set det samme ske i blandt andet Canada,« siger Sten Madsbad i en pressemeddelelse.