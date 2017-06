Jakob Kjellberg: Økonomiaftale så stram, at den næppe er realistisk

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Danske Regioner vil ikke kunne klare sig med den halve milliard, som regeringen har tilført dem med sin nye økonomiaftale. For at kunne dække udgifterne til omkostninger til flere ældre er der brug for en yderligere halv milliard, som skal hentes ind via de kommende finanslovsforhandlinger. Det vurderer professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg. »Den nye […]