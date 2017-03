IRF går til kamp mod danskernes høje forbrug af opioider

Sundhedsstyrelsens institut for rationel farmakoterapi iværksætter nu en række tiltag, som skal få danskerne og deres læger til at reducere brugen af opioider mod nonmaligne smerter.

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) er bekymret over det fortsat høje forbrug af opioider i Danmark. I et forsøg på at gøre noget ved det har IRF allieret sig med en række specialister på smerteområdet samt læger og smertepatienter fra primærsektoren om at udvikle en række initiativer, der overordnet kommer til at bestå af en […]