Omkring 50 pct. af alle kræftoverlevere og 70 pct. af alle kvinder, der har overlevet brystkræft, har moderat til høj frygt for at blive syge igen. Frygten kan influere negativt på deres humør, parforhold, arbejde og livskvalitet, men alligevel mangler der fortsat tiltag til at hjælpe disse mennesker.

I et nyt forsøg med psykologisk intervention til kræftoverlevere er forskere lykkedes med drastisk at sænke denne frygt for tilbagefald. Forsøget er et klinisk fase II-forsøg, der går under navnet Conquer Fear, og konceptet er udviklet af australske læger. Forsøgsdeltagerne i forsøget fik mindsket deres generelle frygt, frygt for kræft og fik forbedret deres livskvalitet umiddelbart efter interventionen.

»Reduceringen i frygten for kræft var i interventionsgruppen stor nok til at forbedre kræftoverlevernes psykologiske og mentale velbefindende,« forklarer en af forskerne bag det nye studie, ph.d. og læge Jane Beith fra University of Sydney i Australien, i en pressemeddelelse.

Jane Beith fortæller desuden, at hun i sit forsøg primært har brugt Conquer Fear på unge brystkræftramte kvinder, men at hun tror, at interventionen virker på alle patienter med moderat til høj frygt for, at deres kræftsygdom vender tilbage efter endt behandling.

Det nye forskningsresultat er netop offentliggjort på den årlige kræftkonference for American Society of Clinical Oncology (ASCO), som i disse dage bliver holdt i Chicago.

Intervention virker

I studiet har forskerne testet Conquer Fear på 222 kræftoverlevere, som havde haft brystkræft, tarmkræft eller modermærkekræft, og som led af moderat til stor frygt for, at deres sygdom ville komme tilbage. Forsøgsdeltagerne blev inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe fik psykologisk intervention med Conquer Fear, mens kontrolgruppen blev trænet i meditation og andre afslapningsteknikker. Alle deltagerne havde afsluttet deres kræftbehandling inden for fem år af studiets begyndelse, og alle var erklæret fri for cancer. Interventionsperioden varede 10 uger.

Forskerne brugte i studiet et spørgeskema med 42 kræftrelaterede spørgsmål til at evaluere, om patienterne fik reduceret deres frygt for tilbagefald til kræftsygdommen. Hvert spørgsmål skulle deltagerne besvare med et tal fra 0 til 4, hvor 4 var stor frygt, mens 0 var ingen frygt. Forskerne sammenlignede den samlede score mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen, hvor 0 var den lavest mulige frygt, mens 168 var det højest mulige.

Resultatet af undersøgelsen viser, at Conquer fear med det samme reducerede frygten i interventionsgruppen med gennemsnitligt 18,1 point, mens kontrolgruppen kun fik reduceret deres frygt med gennemsnitligt 7,6 point.

Efter 6 måneder var frygten reduceret yderligere i begge grupper. Interventionsgruppen havde gennemsnitligt fået reduceret deres frygt med 27,2 point, mens kontrolgruppen havde fået reduceret deres frygt med 17,8 point.

Frygten fortsatte med at falde

Forskerne undersøgte også, hvordan patienterne scorede på individuelle frygtparametre, eksempelvis frygt for kræft, angst, depression, stress, fysisk smerte, lykke og selvværd. Conquer Fear klarede sig bedre på alle parametre i forhold til kontrolgruppen.

I studiet blev den psykologiske intervention lavet af erfarne kræftpsykologer, men Jane Beith mener, at det er muligt at opnå lignende resultater med meget billigere løsninger.

»Under de rette omstændigheder og med den rette træning er det muligt, at lokale psykologer og andre professionelle, der har basal træning i kognitiv terapi, kan forestå interventionen,« siger hun.

Jane Beith mener også, at andre formater, eksempelvis over internettet, i gruppesessioner eller over telefonen, også kan være en mulighed til at hjælpe kræftoverlevere af med deres frygt for, at sygdommen vender tilbage.

Det er hun ikke ene om at mene.

»Antallet af folk, der overlever kræft, er højere end nogensinde før, men mange kræftoverlevere frygter, selv lang tid efter afsluttet behandling, at deres sygdom vender tilbage. Håbet er, at de positive resultater fra dette frygt-reducerende studie kan bane vejen for at gøre teknikken tilgængelige for alle patienter,« siger kræftlæge ved Massachusetts General Hospital og ASCO-ekspert Don S. Dizon i en kommentar til det nye studie.