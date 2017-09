Interferon-gamma kan være en markør for god behandlingseffekt

Resultater som afdelingslæge Torben F. Hansen, Vejle Sygehus, har præsenteret på ESMO peger på, at der kan være en sammenhæng mellem evnen til at mobilisere et immunrespons ved stimulation, og behandlingseffekt.

MADRID (Dagens Medicin) – Interferon-gamma-niveauet i blodet kan vise sig at blive en universel cancermarkør til måling af sygdomsaktivitet. Det tyder en række igangværende studier på. De foreløbige resultater er netop blevet præsenteret på ESMO af afdelingslæge Torben F. Hansen, onkologisk afdeling på Vejle Sygehus.

»Det er ikke nyt at bruge immunsystemets respons til at måle behandlingseffekt. I vores undersøgelser bruger vi et system kaldet NK Vue til at undersøge den potentielle sammenhæng mellem immunaktivitet og respons på behandling blandt patienter med forskellige former for tumorer, i behandling med forskellige former for kemoterapi,« siger Torben F. Hansen.

Undersøgelsen på Vejle Sygehus består af foreløbig seks studier, som omfatter indtil videre i alt godt 100 patienter med enten bryst-, prostata- eller kolorektalcancer. I studierne bruges interferon-gamma som en surrogatmarkør for immunaktivitet.

»Der ser ud til at være en sammenhæng mellem god respons og et stigende interferon-gamma niveau. Vi er de første på verdensplan, som bruger denne test på patienter med metastaserende sygdom. Interferon-gamma kan blive en universel cancermarkør til måling af sygdomsaktivitet. Den vil ikke kunne stå alene, men kan blive relativt interessant som supplement til andre metoder – f.eks. flydende biopsier med cirkulerende cellefrit DNA, som der jo også forskes meget i,« siger Torben F. Hansen.

Resultaterne viser f.eks., at patienter med abnormt lave niveauer af interferon-gamma tilsvarende har dårlig respons på behandlingen af deres kræftsygdom. Tilsvarende synes stigende niveauer af interferon-gamma umiddelbart efter behandlingsstart at være en markør for behandlingseffekt.