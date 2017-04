Intensiv behandling forebygger nyresygdom hos patienter med type 2-diabetes

Højrisikopatienter med type 2-diabetes i intensiv, flerstrenget behandling har markant lavere risiko for at udvikle nyrekomplikationer, viser nyt tillægsstudie til Steno 2-studiet. Det sætter endnu engang streg under, hvor effektivt intensiv behandling bremser sendiabetiske følger i højrisikogruppen, lyder det fra en af studiets ophavsmænd.

Risikoen for at få nyresvigt er reduceret med 48 pct. for de patienter med type 2-diabetes, der startes op i et intensivt, flerstrenget behandlingsforløb. Det viser resultaterne af et nyt tillægs-studie til Steno 2-studiet, der har sammenlignet risikoen for nyrekomplikationer blandt højrisikopatienter i henholdsvis intensiv, flerstrenget – og konventionel behandling. »Steno 2-studiet har i tidligere […]