Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Institut for Rationel Farmakoterapi skifter navn til Indsatser for Rationel Farmakoterapi, i daglig tale fortsat IRF. Samtidigt er IRF’s hjemmeside blevet en del af Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Indholdet fra www.irf.dk findes nu under Rationel Farmakoterapi på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. »Det nye navn afspejler kernen i vores arbejde, som er at fremme rationel anvendelse af lægemidler. Vi skifter navn, men […]