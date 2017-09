LISSABON (Dagens Medicin) – Forsøg på mus har tydet på, at der kunne være en fordel ved at kombinere tarmhormonerne GLP-1 og GIP, når det kommer til at sænke appetitten.

Det ser dog ikke ud til, at den den samme positive effekt kan genfindes hos mennesker.

Det fremgår af resultaterne af et nyt studie, som Natasha Bergmann, phd.-stipendiat på Københavns Universitet, præsenterede i den store sal ved EASD-kongressen, der i disse dage løber af stablen i Lissabon.

»Vores forsøg viser, at der ikke er den ønskede effekt ved at kombinere GLP-1 med GIP,« siger Natasha Bergmann, hvis phd.-projekt er gennemført i samarbejde med Center for Diabetesforskning og Zealand Pharma A/S.

I sit forsøg har hun undersøgt 18 overvægtige mænd med nogle dages mellemrum. En dag har de fået GLP-1, en anden dag GIP, en tredje dag en kombination af GLP-1 og GIP og en fjerde dag et placebostof, hvorefter de er blevet tilbudt spaghetti med kødsovs ad libitum.

I forsøget gav GLP-1 sig udslag i, at forsøgspersonerne spiste mindre spaghetti med kødsovs og følte sig mere mætte, end de gjorde, da de fik placebo. Hverken GIP eller kombinationen af GLP-1 og GIP gav nogen gavnlig effekt i forhold til placebo.

Flere medicinalvirksomheder er ved at teste GIP/GLP-1-kombinationer, men Natasha Bergmann har på baggrund af sit forsøg ikke de store forhåbninger til perspektiverne i dette, år det kommer til fødeindtag.

»Der er ikke noget, der tyder på en gavnlig effekt på fødeindtag af at kombinere GIP og GLP-1 hos mennesker,« siger Natasha Bergmann.