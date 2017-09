Region Midtjylland: Vi er ikke bekymret for, at mange læger har lukket for tilgang

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har i dag udgivet en analyse (pdf), der viser, at 67 pct. af praktiserende læger har lukket for tilgang af nye patienter. I analysen fremgår to Danmarks-kort, hvor der kan ses en betydelig forskel fra 2014 til 2017 i andelen af almen praksis, der har lukket for tilgang af nye patienter.

Specielt er der i Midtjylland kommet flere områder, som har en høj andel af praksis med lukket for tilgang. I 2014 var de fleste områder grønlige, hvilket betød, at der var op mod 20 pct. og nogle gange 40 pct., der havde sagt stop for flere patienter. I 2017 har langt flere kommuner afmærket med rød farve, hvilket indikerer, at op mod 60 pct. eller flere praktiserende læger ikke kan tage imod flere patienter.

Selv om PLO-formand Christian Freitag udtrykker bekymring til B.T. for udviklingen på landsplan, ser Lasse Guldbrandsen, kontorchef for Strategisk Styring og Analyse i Region Midtjylland, ikke nogen grund til bekymring.

»Der er ikke nødvendigvis nogen lineær sammenhæng mellem omfanget af lukkede praksis og en kritisk lægedækningssituation. Vi skal som region sikre lægedækningen ved det frie valg mellem mindst to praksis inden for 15 km. afstand for patienten. Det opfylder vi, og derfor ser jeg ikke i øjeblikket dette som et konkret problem for patienterne,« siger han.

Dominoeffekt kan påvirke udviklingen

Lasse Guldbrandsen nævner også, at der i samarbejdsudvalget med PLO-Midtjylland er kommet ønsker om, at praktiserende læger i nogle tilfælde kan lukke for tilgang til patienterne under det normale normtal på 1.600 patienter. Det kan f.eks. være en ung og nystartet praktiserende læge eller en tættere på pensionsalderen, der har et ønske om færre patienter. I disse tilfælde går regionen i næsten alle tilfælde med til at lukke for tilgangen, hvis det ikke giver problemer for lægevalget.

»Mange af disse beslutninger er truffet i dialog med PLO. Vi skal dog være opmærksomme på, at vi har mulighed for at åbne op igen til normtallet, hvis lægedækningssituationen ændrer sig,« siger Lasse Guldbrandsen.

Dette kan godt have påvirket udviklingen fra 2014 og til nu. Han tror dog også, at der kan have været en form for dominoeffekt på området.

»Tit og ofte hænger det sådan sammen, at hvis en praksis lukker for tilgang, så lukker flere andre i nærheden også for tilgang, fordi de er bekymrede for at få for mange patienter. Det ser vi engang imellem med byer, hvor der næsten har været lukket for tilgang i alle praksisser, men et par måneder efter er der åbnet mange af stederne igen.«

Lasse Guldbrandsen forklarer, at i situationer hvor patienter ikke kan blive henvist til en praktiserende læge, så laver regionen i visse tilfælde en aftale med lægerne om at tage nogle ekstra patienter. På den seneste lægedækningsudvalgsopgørelse fra 2016 viste det sig, at de praktiserende læger i Midtjylland kunne tage ca. 80.000 ekstra patienter, hvis det blev nødvendigt.