Inge Marie Svane får Kræftens Bekæmpelses Hæderspris

Professor, overlæge, og leder af Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital, Inge Marie Svane, er modtager af Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2017. Hun får prisen for sit arbejde med at indføre immunterapi i behandlingen af danske kræftpatienter og for at være en enestående læge for sine patienter.