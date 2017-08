Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et hold med forskere DTU, Universitet i Lund og læger fra Center for Cancer Immun Terapi på Herlev Hospital vil de næste to år undersøge, om kræftpatienter vil få en større effekt af immunterapi, hvis de tidligere har haft infektioner med almindelige patogener som for eksempel influenza. Projektet har fået støtte fra Kræftens Bekæmpelse på […]