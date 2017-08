Immunterapi rammer ind i de første tilbageslag

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En stime af negative udfald fra kliniske studier inden for immunterapi får det internationale lægefaglige tidsskrift Medscape til i en analyse at stille spørgsmålstegn ved, om det ellers så lovende terapiområde har svært ved at leve op til de opskruede forventninger. Kræftforskere afviser, at de negative resultater er et generet problem. Vi møder mere modstand, […]