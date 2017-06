Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

HELSINKI (Dagens Medicin) – Immunterapi med ultralydsvejledte indsprøjtninger direkte i lymfeknuder kan måske på sigt blive et supplement til andre former for immunterapi mod græspollenallergi. Søren Helbo Skaarup, læge, ph.d.-studerende på lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital har på EAACI præsenteret data fra et randomiseret studie, hvor 36 patienter med bekræftet græspollenallergi tre gange med fire […]