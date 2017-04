Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Selvom immunterapibehandling med såkaldte PD1-hæmmere har vist lovende resultater til flere svært behandlelige kræftsygdomme, har resultaterne af to nye studier peger på, at PD1-hæmmere hos nogle patienter kan have en modsatte effekt og accelerere tumorvæksten. Tidsskriftet Nature refererer et studie fra Gustave Roussy-instituttet i Frankrig, hvor en forskergruppe har gennemgået journaler fra 218 patienter, der blev behandlet […]