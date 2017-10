Der har været stærke reaktioner i medierne fra sundhedsprofessionelle på landets sygehuse i forbindelse med udfaldet af en retssag mod en læge i Svendborg. Under Hashtagget DetKuHaVæretMig støtter tusindvis af læger i øjeblikket den læge, der er blevet dømt i den såkaldte Svendborgsag. Reaktionerne vidner om medarbejdere, som er under pres for at levere, og samtidig skal sikre, at der registreres i henhold til kravene – og sagen rejser en bekymring for, at vi drukner i endnu flere registreringer, check og mistillid uden at det fører til bedre patientsikkerhed.

Som sygehusledelse vil vi gerne love, at noget lignende ikke kunne ske hos os – men hvordan kan vi det?

Arbejdet på et stort hospital er præget af meget vekslende tempo, og derfor er det afgørende at have nogle knapper, der kan skrues op og ned på, så det hele tiden sikres, at de mest kritiske procedurer kan udføres sikkert. Men hvis der i længere tid kun foretages det mest kritiske, kommer patientsikkerheden potentielt i fare. For os er svaret på udfordringen en aftale om, at alle medarbejdere har både ret og pligt til at sige fra netop når patientsikkerheden potentielt er truet. Netop dem, der står tættest på patienterne, har de bedste forudsætninger for at vide, hvornår der skal siges fra. Det kan være svært at sige fra og derfor har vi på Sjællands Universitetshospital valgt at formalisere, hvordan det kan gøres.

Metoden hedder ’Stop The Line’ og betyder, at enhver der oplever, at nu er sikkerheden på spil, kan sige fra. Det indebærer, at den nærmeste leder vurderer situationen og tager de forholdsregler, der måtte være mulige for at afbøde risiciene: det være sig at tilkalde ekstra personale, få hjælp fra en anden afdeling, udsætte opgaver eller hvad der i øvrigt er hensigtsmæssigt. Det er også muligt, at den nærmeste leder ikke er enig i, at situationen indebærer risici og derfor beslutter at fortsætte. Så kan beslutningen eskaleres til et højere ledelsesniveau – og det sker af og til.

Nogle afdelinger har for alvor taget initiativet til sig, andre øver sig i at bruge det. En forudsætning for at det kan fungere er, at hvert eneste Stop The Line-melding bliver taget dybt seriøst. På Sjællands Universitetshospital har vi nu haft retningslinjen i et par år. Den bruges både i enkeltstående arbejdsprocesser, hvor en medarbejder bliver opmærksom på, at en kollega må have overset noget, men den bruges også i situationer med stor travlhed. Den kunne anvendes i endnu højere grad – og derfor opfordres medarbejderne løbende til at anvende metoden.

Stop The Line-politik kræver en åben og teambaseret kultur. Og der må aldrig sanktioneres overfor medarbejdere, der bruger meldingen, tværtimod. Vi mener at have indført en enkel og brugbar metode, som måske kan være til inspiration for andre.

Vores ambition er, at vi med stor sikkerhed skal kunne sige #Ikke hos os.

Henrik Villadsen, sygehusdirektør

Beth Lilja, vicedirektør

Helle Gaub, vicedirektør

Susanne Friis Lønborg, vicedirektør

Sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital