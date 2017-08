Nyt studie viser, at de helbredsmæssige fordele ved at sænke kolesteroltallet er afhængige af, hvordan kolesteroltallet bliver sænket.

Fordelene ved at sænke LDL-kolesteroltallet afhænger af, hvordan det er blevet sænket. Det viser et nyt amerikansk studie, der netop er blevet offentliggjort på en kongres for European Society of Cardiology, som i disse dage bliver afholdt i Barcelona. Det nye studie er også netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JAMA. »Vores studie indikerer, at […]